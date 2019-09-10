2019-09-10T09:15:50+03:00
Общество

В Омске начали разрушать картодром возле ДОСААФа

Его признали самостроем
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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В Омске начали разрушать картодром, расположенный возле ДОСААФа. На фото, выложенных очевидцами в соцсетях, видно, что на месте уже работает экскаватор.

– Похоже, поставили окончательную точку на автомобильном спорте в Омске, – рассказывает один из подписчиков паблика «ЧП Омск». – Омский картодром начали окончательно рыть. Жаль, что в нашем городе для детей нет перспектив в этом деле!

Впрочем, не все комментаторы поддержали автора сообщения. Некоторые вспомнили, что владелец картодрома вовремя не зарегистрировал свои права на земельный участок, чтобы не платить налоги. Другие заметили, что в городе есть другой детский картодром, который работает уже несколько лет.

Напомним, на месте снесенного картодрома планируют построить ресторан и гостиницу. Руководство ДОСААФ пыталось оспорить решение департамента архитектуры и управления по земельным ресурсам, которые отдали этот участок в аренду предпринимателям, но гоночную трассу признали самостроем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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