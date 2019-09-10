2019-09-10T09:04:04+03:00
Общество

Из Омска не выпустили 4 тонны куриной кожи

У груза не было необходимых документов
Анна МИКУЛА
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Фото: rsn-omsk.ruФото: rsn-omsk.ru
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Житель Казахстана пытался вывезли их Омской области 4 тонны куриной кожи. Но машину с товаром задержали на границе. После проверки выяснилось, что у груза нет необходимых сертификатов.

– Груз задержан. Принято решение о недопущении вывоза кожи куриной на территорию Республики Казахстан и возврате по месту погрузки, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора. – Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

ИСТОЧНИК KP.RU

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