Из Омска не выпустили 4 тонны куриной кожи
У груза не было необходимых документов
Фото: rsn-omsk.ru
Изменить размер текста:
Житель Казахстана пытался вывезли их Омской области 4 тонны куриной кожи. Но машину с товаром задержали на границе. После проверки выяснилось, что у груза нет необходимых сертификатов.
– Груз задержан. Принято решение о недопущении вывоза кожи куриной на территорию Республики Казахстан и возврате по месту погрузки, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора. – Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».
ИСТОЧНИК KP.RU