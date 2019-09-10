В Омске за сутки сбили сразу троих детей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-10T09:03:08+03:00

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Первая авария с участием детей произошла накануне днем в Старом Кировске. 56-летний Водитель на машине «ПАЗ» ехал по улице 5-я Кировская и в районе дома № 123 сбил 10-летнего мальчика, который хотел перебежать дорогу. Ребенка с травмами увезли в больницу.

Еще одна авария случилась на улице Дергачева на Левом берегу около шести вечера. 76-летний водитель на «шевроле Нива» в районе дома № 23/2 сбил 8-летнего велосипедиста. Мальчик вопреки правилам ехал по пешеходному переходу на велосипеде и не рассчитал своих сил перед приближающейся машиной. Юному велосипедисту также понадобилась медицинская помощь, сообщили в Госавтоинспекции.

Также авария произошла в городке Нефтяников на улице 1-я Поселковая. 31-летний водитель умудрился сбить 7-летнего мальчика, игравшего во дворе дома. Ребенка также увезли в больницу. По всем происшествиям сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU