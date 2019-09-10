На омском ЗАГСе появилось огромное изображение жениха и невесты

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-10T08:27:12+03:00

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На стенах ЗАГСа в Октябрьском округе по улице Богдана Хмельницкого появилось огромное изображение жениха и невесты. На торцевой стене изображены молодожены, которых художник срисовал со снимка омского фотографа Николая Кучерова. Сами портреты на здании нарисовал омский художник Марат Абишев.

- Они не смотрят друг на друга - они смотрят в одном направлении. Жених не улыбается - его намерения серьёзны. Невеста не любуется собой - она ощущает перемены в душе. Их ждет впереди и счастье, и печаль... как всех. И лишь им двоим раскрашивать мир, в котором они живут, - рассказал художник в своем Instagram.

Художник рассказал, что невесту он рисовал два с половиной дня, а жениха чуть меньше – 1,5 дня. На все ушло 30 литров грунтовки, 60 литров красок и сотня красок в баллончиках.

ИСТОЧНИК KP.RU