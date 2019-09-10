В Омской области чиновница подделала документы о зарплате, чтобы получать соцпособия

СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-10T07:35:24+03:00

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Омичка работала главным бухгалтером комитета сельского хозяйства и продовольствия администрации Знаменского района. Несколько лет подряд – в 2013 году, 2015 и 2016 она подделывала свои документы о зарплате. В справках она сильно занижала свои доходы, а потом обращалась в соцзащиту за пособием. Помимо основной работы в администрации женщина еще подрабатывала в другом месте, однако доходы, полученные оттуда женщина также скрывала.

На протяжении трех лет ей выплачивались пособия, также выплаты полагались и ее детям из-за якобы низкого дохода их матери. Всего женщине удалось получить пособий на 112 тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия женщина признала свою вину и частично возместила причиненный ущерб. По результатам рассмотрения уголовного дела ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU