Оксана Фадина прокомментировала увольнение директора омской гимназии, устроившей травлю ученика

СЕГОДНЯ 06:09 2019-09-10T06:13:53+03:00

Кроме того, глава города предложила создать комиссию по этике, чтобы ситуация не повторилась в других школах

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Напомним, накануне была уволена директор гимназии № 62 Марина Дюкова. Ссора между педагогическим составом во главе с ней с одной стороны и учеником Ромой Графом и его мамой с другой началась еще в конце прошлого года. Подросток из-за устроенной ему травли в итоге попал в больницу, а потом вынужден был перейти в другое учебное заведение.

Но оказалось, что на этом конфликт не закончился – в гимназии продолжили его разжигать. Последней каплей стала анонимка, написанная в прокуратуру, где мать, пытавшуюся защитить своего сына, обвиняли в экстремизме.

Ситуация вышла из-под контроля и стала настолько абсурдной, что единственным возможным решением для выхода из нее стало увольнение скандального директора гимназии.

– Да, это педагог с большим стажем, неплохой администратор, гимназия находится на хорошем счету, однако ключевое слово в этой цепочке — педагог, – прокомментировала ситуацию мэр Омска Оксана Фадина. – Учитель должен слышать и чувствовать родителей. Конечно, мы — мамы и папы — все разные, со своими жизненными принципами и взглядами, но каждый из нас руководствуется желанием защитить свое чадо. И если ты, как педагог, этого не понимаешь, и происходит не разрешение, а эскалация конфликта, которая, безусловно, вредит ребенку: мешает ему нормально учиться, контактировать со сверстниками, нарушает его душевный покой — значит, что-то в твоей профессиональной деятельности пошло не так. Никто не умаляет заслуг Марины Петровны, она уважаемый человек, внесший немалый вклад в образовательную систему Омска, но, если выбраться из клинча не представляется возможным, — нужно все это останавливать.

Кроме того, Оксана Фадина дала поручение директору департамента образования Ларисе Ефимовой о создании совета по этике.

– Совет будет принимать коллегиальные решения по прецедентам, давать профессиональную оценку тем или иным действиям школьных администраций — и в целом сработает на улучшение контакта: педагоги — родитель. Школа не должна превращаться в место битвы. Школа должна учить и воспитывать наших детей в атмосфере понимания, уважения и добра, – считает глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU