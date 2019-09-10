В Омске подросток разбился насмерть, упав с долгостроя

СЕГОДНЯ 04:11 2019-09-10T04:11:26+03:00

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Трагедия случилась накануне утром. Омичи спешили на работу, как внезапно рядом с долгостроем по улице 12-я Северная они услышали крики о помощи. Под окнами недостроенной многоэтажки лежал мальчик-подросток. Оказалось он упал с высоты. Как стало известно «Комсомолке», подростку вызвали скорую, однако приехавшие медики не смогли его спасти - травмы оказались слишком тяжелыми и несовместимыми с жизнью.

В полиции уже подтвердили случившееся и передали дело в следственный комитет. По словам очевидцев подросток пошел на такой поступок из-за неразделенной любви. Версию о суициде проверяют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU