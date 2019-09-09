2019-09-09T14:23:07+03:00
Общество

Грабители в Омске напали на продавца шаурмы и украли всю выручку

Воришку выследила служебная собака
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Грабители в Омске напали на продавца шаурмы и украли выручкуГрабители в Омске напали на продавца шаурмы и украли выручкуФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Омичка работала продавцом в ночную смену в одном из киосков с шаурмой на улице Богдана Хмельницкого. Ей стало плохо, и она попросила своего мужа привезти ей лекарство, поэтому женщина оставила дверь открытой. Внезапно в открытые двери к ней ворвался грабитель – он стал требовать деньги и грозился убить женщину. Испуганная омичка отдала ему все, что было в кассе – 9 тысяч рублей. Преступник убежал, а продавец позвонила в полицию.

Как рассказали в пресс-службе полиции, приехавшие на вызов сотрудники посмотрели записи с камер видеонаблюдения и отправились на поиски преступника. В районе улицы Кирова они заметили схожего с приметами мужчину, а кинолог со служебной овчаркой по кличке Бай задержали воришку. 28-летний омич был неоднократно судим, его доставили в отделение полиции, где на него завели уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омский силач травмировался на турнире в Великобритании
АО «Омск РТС» начинает подключение к теплу объектов соцсферы
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
Регоператор «Магнит» переехал в новый офис
На видео попала омичка, влетевшая в студенческое общежитие из-за «Яндек.Такси»
Отопление в домах омичей появится после 20 сентября
Воришка из Омской области пытался проникнуть в магазин через печную трубу
В Омской области снова обещают заморозки
«Дом.ru» предлагает разогнаться до 300 и 600 Мбит/с
На омском вокзале поймали воришку смартфонов – им оказалась 80-летняя пенсионерка
В Омске работникам тепличного комплекса задолжали зарплату на 2 млн
«Лучше Чехова нет никого кроме Достоевского»
Пьяный омич на «УАЗе» сбил двух человек и скрылся
Саженцами торговали без документов
Омичку, накинувшуюся с ножом на сестру, будут судить
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Омский бульвар Мартынова, на благоустройство которого потратили 43 млн, ушел под воду
В горной реке в Красноярском крае погибла омичка
В Омске 6-летняя девочка выпала из окна, наблюдая за грозой
В Омске за вечер сгорел десяток гаражей
На выборы в Омской области пришло рекордно низкое число избирателей
В Омске поврежденный стык моста разорвал шины у семи машин
В Омске водитель сбил школьницу на переходе
У омички в супермаркете украли почти 100 тысяч
Под Омском в болоте нашли пенсионера, который провел сутки в тайге