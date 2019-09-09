Грабители в Омске напали на продавца шаурмы и украли всю выручку

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-09T14:23:07+03:00

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Омичка работала продавцом в ночную смену в одном из киосков с шаурмой на улице Богдана Хмельницкого. Ей стало плохо, и она попросила своего мужа привезти ей лекарство, поэтому женщина оставила дверь открытой. Внезапно в открытые двери к ней ворвался грабитель – он стал требовать деньги и грозился убить женщину. Испуганная омичка отдала ему все, что было в кассе – 9 тысяч рублей. Преступник убежал, а продавец позвонила в полицию.

Как рассказали в пресс-службе полиции, приехавшие на вызов сотрудники посмотрели записи с камер видеонаблюдения и отправились на поиски преступника. В районе улицы Кирова они заметили схожего с приметами мужчину, а кинолог со служебной овчаркой по кличке Бай задержали воришку. 28-летний омич был неоднократно судим, его доставили в отделение полиции, где на него завели уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU