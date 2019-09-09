2019-09-09T13:08:39+03:00
Происшествия

На видео попала омичка, влетевшая в студенческое общежитие из-за «Яндек.Такси»

Она испугалась поворачивающей машины [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На видео попала омичка, влетевшая в студенческое общежитие из-за «Яндек.Такси»На видео попала омичка, влетевшая в студенческое общежитие из-за «Яндек.Такси»Фото: vk.com
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Авария произошла в минувшую субботу на проспекте Мира, видео момента столкновения появилось в социальных сетях только сегодня. На видео видно, что омичка на «Форде» ехала в сторону КДЦ «Кристалл». В обратном направлении ехал водитель «Яндекс.Такси», который решил развернуться через двойную сплошную. По всей видимости, омичка, летевшая на приличной скорости, испугалась резкого маневра водителя и попыталась уйти от столкновения.

Женщина не придумала ничего лучше, чем уехать на тротуар. Там в этот момент шли люди, которые чудом не пострадали – им удалось отбежать в сторону, а омичка въехала в стену общежития студентов-медиков. В аварии никто не пострадал, однако виновника теперь будут устанавливать полицейские.

Момент аварии на пр мира Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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