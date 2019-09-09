В Омской области снова обещают заморозки

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-09T11:54:40+03:00

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Омичей вновь предупреждают о резком похолодании в нашем регионе. В ближайшие дни столбик термометра может опуститься до -5 градусов.

- По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 10 по 13 сентября ночью местами по Омской области ожидаются заморозки от -0 до -5 градусов, - сообщили в МЧС.

Омичам советуют укрыть урожай соломой или пленкой, чтобы его не уничтожили заморозки.

В Омске же завтра, 10 сентября, ожидается +15 градусов днем и +10 градусов ночью. В среду, 11 сентября похолодает еще сильнее – синоптики прогнозируют всего +8 градусов ночь и +13 градусов днем. Также в Омске и области ожидаются дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU