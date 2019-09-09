В Омской области снова обещают заморозки
Омичей вновь предупреждают о резком похолодании в нашем регионе. В ближайшие дни столбик термометра может опуститься до -5 градусов.
- По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 10 по 13 сентября ночью местами по Омской области ожидаются заморозки от -0 до -5 градусов, - сообщили в МЧС.
Омичам советуют укрыть урожай соломой или пленкой, чтобы его не уничтожили заморозки.
В Омске же завтра, 10 сентября, ожидается +15 градусов днем и +10 градусов ночью. В среду, 11 сентября похолодает еще сильнее – синоптики прогнозируют всего +8 градусов ночь и +13 градусов днем. Также в Омске и области ожидаются дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU