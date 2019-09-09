2019-09-09T11:54:40+03:00
Общество

В Омской области снова обещают заморозки

В регионе похолодает до -5
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области снова обещают заморозкиВ Омской области снова обещают заморозкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Омичей вновь предупреждают о резком похолодании в нашем регионе. В ближайшие дни столбик термометра может опуститься до -5 градусов.

- По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 10 по 13 сентября ночью местами по Омской области ожидаются заморозки от -0 до -5 градусов, - сообщили в МЧС.

Омичам советуют укрыть урожай соломой или пленкой, чтобы его не уничтожили заморозки.

В Омске же завтра, 10 сентября, ожидается +15 градусов днем и +10 градусов ночью. В среду, 11 сентября похолодает еще сильнее – синоптики прогнозируют всего +8 градусов ночь и +13 градусов днем. Также в Омске и области ожидаются дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омский силач травмировался на турнире в Великобритании
АО «Омск РТС» начинает подключение к теплу объектов соцсферы
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
Грабители в Омске напали на продавца шаурмы и украли всю выручку
Регоператор «Магнит» переехал в новый офис
На видео попала омичка, влетевшая в студенческое общежитие из-за «Яндек.Такси»
Отопление в домах омичей появится после 20 сентября
Воришка из Омской области пытался проникнуть в магазин через печную трубу
«Дом.ru» предлагает разогнаться до 300 и 600 Мбит/с
На омском вокзале поймали воришку смартфонов – им оказалась 80-летняя пенсионерка
В Омске работникам тепличного комплекса задолжали зарплату на 2 млн
«Лучше Чехова нет никого кроме Достоевского»
Пьяный омич на «УАЗе» сбил двух человек и скрылся
Саженцами торговали без документов
Омичку, накинувшуюся с ножом на сестру, будут судить
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Омский бульвар Мартынова, на благоустройство которого потратили 43 млн, ушел под воду
В горной реке в Красноярском крае погибла омичка
В Омске 6-летняя девочка выпала из окна, наблюдая за грозой
В Омске за вечер сгорел десяток гаражей
На выборы в Омской области пришло рекордно низкое число избирателей
В Омске поврежденный стык моста разорвал шины у семи машин
В Омске водитель сбил школьницу на переходе
У омички в супермаркете украли почти 100 тысяч
Под Омском в болоте нашли пенсионера, который провел сутки в тайге