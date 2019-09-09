2019-09-09T10:18:45+03:00
Происшествия

Пьяный омич на «УАЗе» сбил двух человек и скрылся

Женщину и девушку увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный омич на «УАЗе» сбил двух человек и скрылсяПьяный омич на «УАЗе» сбил двух человек и скрылсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Авария произошла в Таврическом районе Омской области сегодня ночь. Пьяный омич на своем «УАЗ» ехал по селу Неверовка около четырех утра. В этот момент по дороге почему-то шли 42-летняя женщина и 23-летняя девушка. Омич в какой-то момент потерял управление или не заметил пешеходов и сбил женщин.

Как сообщили в полиции, женщин госпитализировали на скорой. Женщину после осмотра отпустили – она получила незначительные травмы, а девушку оставили в больнице.

Водителя уже задержали, однако он отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. На него завели несколько административных дел, после того, как медики скажут о состоянии здоровья сбитой девушки, водителю грозит еще и уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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