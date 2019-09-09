2019-09-09T09:19:06+03:00
Происшествия

Омичку, накинувшуюся с ножом на сестру, будут судить

Она ударила ее в живот
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичку, накинувшуюся с ножом на сестру, будут судитьОмичку, накинувшуюся с ножом на сестру, будут судитьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Две сестры устроили ночные посиделки с алкоголем в квартире одной из них. Одна из женщин уже было отправилась спать, однако вторая хотела продолжения праздника и стала уговаривать ее остаться. Между ними завязалась ссора, и одна из девушек внезапно схватила нож и накинулась на сестру.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, сестра ударила родственницу ножом в живот. Приехавшим медикам удалось спасти женщину, однако ее здоровью был принесен тяжкий вред. На нападавшую завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».Сейчас омичку будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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