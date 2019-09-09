Омичку, накинувшуюся с ножом на сестру, будут судить

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-09T09:19:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Две сестры устроили ночные посиделки с алкоголем в квартире одной из них. Одна из женщин уже было отправилась спать, однако вторая хотела продолжения праздника и стала уговаривать ее остаться. Между ними завязалась ссора, и одна из девушек внезапно схватила нож и накинулась на сестру.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, сестра ударила родственницу ножом в живот. Приехавшим медикам удалось спасти женщину, однако ее здоровью был принесен тяжкий вред. На нападавшую завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».Сейчас омичку будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU