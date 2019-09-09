2019-09-09T08:45:13+03:00
Общество

Омский бульвар Мартынова, на благоустройство которого потратили 43 млн, ушел под воду

Впрочем, в мэрии заверили, что территория еще не сдана и там пока только устанавливают ливневую канализацию
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Накрывшая Омск гроза стала для города практически стихийным бедствием. Из-за попадания молнии в провода, сначала на Левом, а позже и на правом берегу отключилось электричество.

Кроме того, сильным дождем залило только что отремонтированный бульвар Мартынова. На фото, выложенных в паблике «ЧП Омск», видно, что потоки воды заполнили парковку, тротуар и даже газон. Пешеходам пришлось идти прямо по огромным лужам.

Представители мэрии оперативно отреагировали на жалобу, ответив в комментариях под постом, что работы по обустройству ливневой канализации в этом месте еще ведутся.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Напомним, бульвар Мартынова стал одним из шести общественных пространств – за их благоустройство проголосовали сами горожане. Реконструкцию, на которую тогда выделили 20 млн рублей, начали в прошлом году. Но после торжественного открытия первого этапа работ местные жители нашли много недочетов, которые исправляли до глубокой осени. А весной и вовсе оказалось, что уже новые дорожки и прочие объекты начали разрушаться после зимы.

На вторую очередь реконструкции выделили 23 млн рублей. На эти деньги подрядная организация «Домострой» должна была установить литературный форум-сцену, скамьи, навесы, тренажерную зону, а также сделать ливневую канализацию. Планировалось, что объект будет сдан 1 сентября.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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