2019-09-09T08:24:01+03:00
Происшествия

В горной реке в Красноярском крае погибла омичка

Тело туристки не могут найти уже 5 дней
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В горной реке в Красноярском крае погибла омичкаВ горной реке в Красноярском крае погибла омичкаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Трагедия произошла еще в конце августа, однако спасатели узнали об этом только через 5 дней. Туристка из Омска приехала в Красноярский край со своим мужем. Омичи хотели посетить водопад на реке Сурунуг.

Однако добраться до этого места очень сложно – несколько километров нужно проехать по бездорожью, а потом еще пройти столько же по тайге. Омичка с мужем переходила вброд одну из горных рек, как внезапно ее унесло течение. До водопада им оставалось несколько километров. Супруг женщины попытался ее спасти, но ему это не удалось, сообщает Newslab.

Так в этом районе нет связи, мужчине пришлось самому добираться до спасателей. Только через 5 дней он дошел до населенного пункта и сообщил о трагедии. После этого женщину искали на протяжении еще пяти дней, однако ее тело так и не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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