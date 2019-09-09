2019-09-09T07:28:58+03:00
Общество

В Омске 6-летняя девочка выпала из окна, наблюдая за грозой

Ребенка увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске 6-летняя девочка выпала из окна, наблюдая за грозойВ Омске 6-летняя девочка выпала из окна, наблюдая за грозойФото: Мария ЛЕНЦ
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Все произошло в многоэтажке на улице Малиновского в городке Нефтяников. 6-летняя девочка стояла на подоконнике и наблюдала за разбушевавшейся непогодой. Она засмотрелась на сверкающие молнии и выпала из окна пятого этажа.

Родители малышки сразу вызвали ей скорую, девочка чудом осталась жива. Ребенка забрали в больницу, откуда о происшествии уже сообщили в полицию. Как рассказали в персс-службе полиции, сейчас стражи порядка проводят проверку и выясняют все обстоятельства. Вполне возможно, что родителей девочки накажут за то, что они недосмотрели за ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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