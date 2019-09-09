2019-09-09T06:26:48+03:00
Происшествия

В Омске за вечер сгорел десяток гаражей

Огонь уничтожил их дотла
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске за вечер сгорели десятки сараевВ Омске за вечер сгорели десятки сараевФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Страшный пожар произошел почти в центре города на улице 8-я Линия. Жильцы увидели быстро распространяющийся огонь на коллективных сараях и сразу же вызвали пожарных. Однако сильный ветер только усугубил ситуацию, и к приезду пожарных дотла сгорели уже несколько строений. Пожарные попытались спасти остальные, однако из-за того, что конструкции сараев деревянные, они горели стремительно быстро. Пожар тушили почти час.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на тушение пожара выезжали 5 машин и 25 спасателей. Теперь жильца еще долго придется восстанавливать постройки - многие хранили там личные вещи и технику, которые уничтожил огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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