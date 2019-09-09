На выборы в Омской области пришло рекордно низкое число избирателей

СЕГОДНЯ 05:02 2019-09-09T05:15:18+03:00

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По данным за два часа до окончания единого дня голосования, на избирательные участки пришли около 26% омичей.

– На 18.00 явка избирателей на участки на дополнительных выборах Законодательного Собрания Омской области составила 25,95%. В голосовании в Омский горсовет приняло участие более 13% избирателей, – рассказали в региональном избиркоме.

Также сообщается, что за ходом выборов следили более 300 наблюдателей и более 100 журналистов.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября на территории Омской области голосование шло по 18 избирательным кампаниям. Искали замену троим выбывшим ранее депутатам регионального ЗакСобрания шестого созыва. Выборы проводились по одномандатным избирательным округам в Советском округе Омска, а также в Тюкалинском и Кормиловском районах. Прошли основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления (17 избирательных кампаний по замещению 75 выборных должностей).

ИСТОЧНИК KP.RU