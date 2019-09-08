2019-09-08T11:44:39+03:00
Происшествия

В Омске поврежденный стык моста разорвал шины у семи машин

Все произошло на Фрунзенском мосту
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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ЧП случилось накануне поздно вечером на Фрунзенском мосту. Не повезло всем автомобилистам, кто проезжал в этот момент по мосту. На одном из стыков на мосту, которые и без того вызывают регулярные жалобы автомобилистов, оторвалась металлическая пластина. Все, кто не заметил повреждение дороги, серьезно повредили колеса.

- Из-за этого разорваны колеса у 7 автомобилей, а у одного не самого старенького «Мерса» повреждена до обездвиживания коробка передач, - написал в соцсетях один из автомобилистов.

Мост уже давно нуждается в ремонте, однако денег на капитальный ремонт пока нет. Также в ночное время там регулярно ездят большегрузы, которые еще больше разбивают дорогу. Из-за оторвавшейся пластины колеса пришлось поменять 7 машинам. Приехавшие инспекторы зафиксировали повреждения и вызвали дорожников, которые, впрочем, уже устранили все повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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