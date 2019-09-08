В Омске водитель сбил школьницу на переходе

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-08T11:21:05+03:00

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Серьезная авария случилась накануне вечером, около десяти часов. 38-летний водитель машины марки «Лада Гранта» ехал по улице 5-я Северная в направлении улицы Челюскинцев. В районе дома №207 он не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и в темноте не заметил девушку. Она переходила дорогу справа налево по ходу движения машины. На большой скорости отечественная машина сбила девушку.

- В результате ДТП пешеход - девушка 2003 г.р. госпитализирована. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.

Был ли водитель пьян, пока неизвестно. Девушку сейчас обследуют в больнице, о полученных ею травмах пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU