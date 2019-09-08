2019-09-08T11:21:05+03:00
Происшествия

В Омске водитель сбил школьницу на переходе

Ее увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске водитель сбил школьницу на переходеВ Омске водитель сбил школьницу на переходеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Серьезная авария случилась накануне вечером, около десяти часов. 38-летний водитель машины марки «Лада Гранта» ехал по улице 5-я Северная в направлении улицы Челюскинцев. В районе дома №207 он не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и в темноте не заметил девушку. Она переходила дорогу справа налево по ходу движения машины. На большой скорости отечественная машина сбила девушку.

- В результате ДТП пешеход - девушка 2003 г.р. госпитализирована. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.

Был ли водитель пьян, пока неизвестно. Девушку сейчас обследуют в больнице, о полученных ею травмах пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске поврежденный стык моста разорвал шины у семи машин
У омички в супермаркете украли почти 100 тысяч
Под Омском в болоте нашли пенсионера, который провел сутки в тайге
В Омске грузовик протаранил столб
Стала известна причина массового отключения света у омичей на Левом берегу
В Омске на пожаре в многоэтажке серьезно пострадал человек
Росгвардейцы нашли омского водителя, повредившего чужую машину и скрывшегося с места
В Омске почтили память вратаря Алексанра Вьюхина, погибшего с командой при крушении самолета
«Целителтницы» украли у 80-летней омички 3 фарфоровых дракона и 6 пуховых шалей
В Омске водитель сбил двоих людей, шедших по «зебре»
Омичу грозит до 2 лет колонии за продажу эскиза к мультфильму «Незнайка на Луне»
Бывшего главного пристава Омской области Витрука отправили в СИЗО
Омский филиал Россети Сибирьобеспечит надежную работу энергосистемы региона в единый день голосования
В Омске две улицы станут двусторонними
Омичей предупредили о подозрительном молоке от предприятия-призрака
В Омской области экс-начальница почты присвоила почти 352 тысячи
Омич Александр Шлеменко извинился перед болельщиками за проигранный бой
Отопительный сезон в Омске начнется через неделю
В Омске пропал еще один пожилой мужчина
Омич дерзко ограбил пенсионерку – она лишилась букета цветов на 1 сентября и сумки
В новый учебный год — с пользой молока
Жительнице Омской области пришлось заплатить 550 тысяч за смертельное ДТП, которого она не совершала
В августе омичей травили сероводородом и формальдегидом