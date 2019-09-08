У омички в супермаркете украли почти 100 тысяч

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-08T09:21:14+03:00

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Все произошло в одном из крупных супермаркетов на Левобережье. 45-летняя женщина ходила за покупками, однако после того, как забрала из продуктовой тележки пакеты с продуктами, она оставила там сумку. Омичка вспомнила про сумку только через 10 минут и вернулась в супермаркет. Однако в тележке ее уже не оказалось. Женщина сразу же обратилась в полицию, так как в сумке было 92 тысячи рублей на отпуск - она планировала их поменять в банке на валюту.

- Оперативники опросили персонал супермаркета и установили, что к хищению может быть причастна жительница близлежащей многоэтажки – постоянная покупательница. Подозреваемую – 65-летнюю пенсионерку – задержали на улице Дмитриева, - рассказали в полиции.

Сейчас на пожилую женщину завели уголовное дело по статье «Кража». 65-летней женщине грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU