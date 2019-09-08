2019-09-08T08:23:27+03:00
Общество

Под Омском в болоте нашли пенсионера, который провел сутки в тайге

Он жег костер и ждал помощи
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Под Омском в болоте нашли пенсионера, который провел сутки в тайгеПод Омском в болоте нашли пенсионера, который провел сутки в тайгеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Мужчина пропал в Знаменском районе. 60-летний пенсионер взял товарища и уехал с ним в лес за брусникой. Они оставили мотоцикл у дороги, а сами разделились перед входом в болото. Через два часа они договорились встретиться на том же месте. Товарищ пенсионера вернулся, однако сам мужчина пропал. Тогда омич поехал в деревню за помощью.

- По тревоге был поднят личный состав районного отдела полиции, привлечены силы общественности, автотранспорт повышенной проходимости. Поиски осложнялись заболоченной местностью, в виду чего поисковая собака смогла обозначить лишь направление, в котором ушел человек. К тому же здесь отсутствовала сотовая связь, - рассказали в полиции.

Ягодника нашли в 5 километрах от места встречи мужчин спустя сутки. Он потерял дорогу и ему пришлось ночевать в тайге, на болоте. С собой у мужчины были только ведро и спички - он всю ночь жег костер, в надежде, что за ним придут. Мужчину накормили и отвезли домой, где передали обеспокоенным родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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