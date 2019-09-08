В Омске грузовик протаранил столб

СЕГОДНЯ 06:46 2019-09-08T06:46:25+03:00

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Авария произошла на Бульваре Зеленый на Левобережье накануне днем. Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия в социальных сетях. Водитель грузовой машины не справился с управлением и улетел прямиком в столб, стоящий вдоль дороги. От удара оказалась сильно разбита кабина - ее смяло, также погнулась передняя подвеска, повреждены колеса.

Известно, что в аварии пострадал водитель. Когда все произошло на место аварии выехала не только скорая, но и сотрудники МЧС, которым пришлось вызволять водителя из покореженной машины. Водителя удалось спасти - его с травмами увезли в больницу. Причины аварии сейчас устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU