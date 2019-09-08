Стала известна причина массового отключения света у омичей на Левом берегу

СЕГОДНЯ 06:12 2019-09-08T06:12:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером без электричества остался практически весь Левый берег. Свет внезапно погас около 20:45 часов. Без электричества остались 1-й, 3-й микрорайоны, Авиагородок, микрорайон Входной и еще несколько районов. В какой-то момент свет дали, однако напряжение было слабым и свет горел не во всех комнатах, также не работали многие розетки и электроприборы.

В районе десяти вечера электричество вновь пропало, и теперь свет в квартирах появился только к раннему утру. В общей сложности омичи остались без света на 5 часов. Отсутсвие электричества нарушило и работу омского аэропорта - прилетевшие пассажиры не смогли пройти паспортный контроль, еще один рейс и вовсе задержали.

Как рассказали в пресс-службе компании «Россети Сибири» причиной аварии стало прямое попадание молнии в провода двухцепной воздушной линии. Из-за этого оказались отключены три подстанции Кировского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU