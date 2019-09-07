В Омске на пожаре в многоэтажке серьезно пострадал человек
Возгорание тушили 17 человек
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ЧП случилось в городке Нефтяников.
– 7 сентября в 14.24 поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по улице 50 лет Профсоюзов. Звеньями газодымозащитной службы спасены семь человек. Самостоятельно эвакуировались восемь человек, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – От МЧС 5 единиц техники и 17 человек личного состава. Пожар локализован в 14.49.
По сообщению очевидцев, один из жильцов, вероятно, хозяин квартиры, где начался пожар, находится в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU