2019-09-07T09:47:45+03:00
Происшествия

Росгвардейцы нашли омского водителя, повредившего чужую машину и скрывшегося с места

Владелица поцарапаного авто хорошо запомнила приметы обидчика своей «ласточки», и это помогло в розысках
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного Управления РосгвардииФото: пресс-служба областного Управления Росгвардии
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Инцидент случился днем 5 сентября в Октябрьском округе. Водитель на «десятке» выезжал с парковки и задел бампер стоявшего рядом «Шевроле». Женщина-водитель, сидевшая в этот момент в салоне, услышала характерный звук и начала сигналить виновнику происшествия, чтобы тот вышел из авто, но он вместо этого скрылся с места.

Тогда владелица поврежденной машины обратилась за помощью к росгвардейцам, патрулировавшим окрестности. Благодаря тому, что она хорошо запомнила и точно описала предполагаемого виновника аварии, его быстро нашли и задержали.

– Уже через несколько минут на пересечении Космического проспекта и улицы Петра Осминина данное транспортное средство было остановлено росгвардейцами, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – 68-летний водитель свою причастность к совершению дорожно-транспортного происшествия отрицал, однако на правой пассажирской двери его автомобиля имелись свежие царапины.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвали экипаж ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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