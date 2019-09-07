В Омске почтили память вратаря Алексанра Вьюхина, погибшего с командой при крушении самолета
Сегодня, 7 сентября, исполняется 8 лет со дня страшной авиакатастрофы, которая унесла жизни игроков, тренеров и других сотрудников хоккейного клуба «Локомотив», летевших на матч.
Среди них был омич Александр Вьюхин. Прославленный вратарь похоронен в нашем городе на Старо-Северном кладбище. Болельщики несут туда цветы, чтобы почтить память спортсмена
– 8 лет назад жуткая новость поразила всех нас в самое сердце. 7 сентября 2011 года самолет с «Локомотивом» потерпел крушение, этот день навсегда вписан в историю хоккея с траурной лентой, – говорится в сообщении паблика «ХК "Авангард" Омск». – Мы вспоминаем ребят и Сашу Вьюхина каждый год. Вспоминали, вспоминаем и будет вспоминать, и сколько бы времени ни прошло — мы не забудем. Мы будем помнить и будем играть в хоккей для вас, парни. И надеяться, что где-то там наверху вы смотрите на тех, кому дорог этот спорт, и гордитесь всеми нами.
ИСТОЧНИК KP.RU