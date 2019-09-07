«Целителтницы» украли у 80-летней омички 3 фарфоровых дракона и 6 пуховых шалей
Сразу две пожилые жительницы Советского округа пожаловались в полицию на «целительниц».
Первый случай произошел в доме на улице Химиков. В дверь 74-летней омичке позвонили две женщины. Одна из них была беременна и попросилась в туалет. Сердобольная бабушка их пустила. Потом незваные гостьи прошли на кухню и попросили попить. После этого сообщили хозяйке квартиры, что на ней порча. Но в качестве благодарности за ее доброту они готовы ее «вылечить».
Оценить последствия «магического ритуала» пенсионерка смогла, когда незнакомки уже скрылись. Выяснилось, что вместо порчи они сняли с бабушки золотые кольцо и серьги, а также вытащили из кошелька 9 тысяч рублей.
Аналогичная неприятность приключилась с 80-летней омичкой, запустившей домой «ясновидящих». После их ухода пожилая дама обнаружила исчезновение 5 тысяч рублей, трех фарфоровых статуэток драконов, постельного белья и шести пуховых шалей. Общая сумма ущеба составила почти 22 тысяч рублей.
– На основании информации от потерпевших эксперты составили словесные портреты подозреваемых: две женщины 40 и 30 лет, вторая – беременна; обе ростом около 160 см, черные волосы, смуглая кожа, одеты во все черное, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
В отделах полиции №№ 7 и 8 возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Фото: пресс-служба областного УМВД
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