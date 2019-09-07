В Омске водитель сбил двоих людей, шедших по «зебре»

СЕГОДНЯ 08:05 2019-09-07T08:09:02+03:00

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Серьезное ДТП случилось вчера, 6 сентября, поздно вечером на Русско-Полянском тракте.

По информации пресс-службы областной Госавтоинспекции, 29-летний водитель ехал на автомобиле «Хонда Фит» со стороны улицы Мельничной в направлении поселка Новоомского. В районе 14-го километра трассы он не затормозил на «зебре» и сбил двоих людей, переходивших дорогу.

В результате происшествия пешеходы, мужчины 1968 и 1972 годов рождения, с травмами попали в больницу.

В отношении водителя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ – «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU