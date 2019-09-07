В Омске водитель сбил двоих людей, шедших по «зебре»
Серьезное ДТП случилось вчера, 6 сентября, поздно вечером на Русско-Полянском тракте.
По информации пресс-службы областной Госавтоинспекции, 29-летний водитель ехал на автомобиле «Хонда Фит» со стороны улицы Мельничной в направлении поселка Новоомского. В районе 14-го километра трассы он не затормозил на «зебре» и сбил двоих людей, переходивших дорогу.
В результате происшествия пешеходы, мужчины 1968 и 1972 годов рождения, с травмами попали в больницу.
В отношении водителя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ – «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU