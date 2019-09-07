2019-09-07T07:49:43+03:00
Происшествия

Омичу грозит до 2 лет колонии за продажу эскиза к мультфильму «Незнайка на Луне»

Соответствующее объявление он разместил в интернете
Анна МИКУЛА
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Сейчас оперативники проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям.Сейчас оперативники проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям.Фото: "КП" Архив
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«Творчески» решил подойти к делу мошенник из Омска. Вместо банальной схемы обмана, он подключил воображение и придумал что-то необычное. Впрочем, это его не спасет от уголовной ответственности.

Он разместил в интернете объявление о продаже эскиза из мультфильма «Незнайка на Луне». Коллекционный рисунок «владелец» оценил в 4 тысячи рублей.

Товар заинтересовал 29-летнего москвича. Не заподозрив подвоха, он перевел мошеннику всю сумму, но никакого рисунка так и не дождался.

– Сотрудники ОСО УР УМВД России по городу Омску проверили движение денежных средств по счетам и установили, что они поступили на банковский счет 34-летнего жителя Октябрьского округа, которого и задержали по месту жительства, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

За мошенничество подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас оперативники проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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