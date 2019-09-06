В Омске две улицы станут двусторонними

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-06T14:25:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске в Старом Кировске сделают двусторонними сразу две улицы. Сейчас горожане стоят там в огромных пробках, поэтому в администрации приняли решение увеличить поток транспорта на них.

Изменения вступят в силу с 28 сентября и они коснутся улиц Олега Кошевого (на участке от улицы Торговая до улицы Мельничная) и улицы Торговая (на участке от улицы Бетховена до улицы Олега Кошевого).

- Для организации дорожного движения в новом формате в указанных зонах будут установлены соответствующие технические средства, а также произведены изменения пофазных схем и режимов работы светофорных объектов по улице Олега Кошевого (на пересечении с улицами Мельничной и Торговой), а также на пересечении улиц Торговой и Бетховена, - сообщили в мэрии.

Изменения произойдут в выходной день – это делается для того, чтобы горожане успели привыкнуть изменениям. Такое решение снизит транспортную нагрузку на улицу Мельничная, где находятся образовательные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU