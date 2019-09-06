В Омской области экс-начальница почты присвоила почти 352 тысячи
Теперь ей грозит до 6 лет колонии
Экс-начальница почты присвоила почти 352 тысячи.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кормиловском районе будут судить теперь уже бывшую начальницу местного почтового отделения. Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере с использованием служебного положения)
По версии следствия, Черепанова присвоила 351 824 рубля 15 копеек.
– Поскольку она полностью признает вину в совершении инкриминируемого ей преступления, заявила соответствующее ходатайство, дело назначено к рассмотрению в особом порядке, – сообщили в Кормиловском районном суде.
ИСТОЧНИК KP.RU