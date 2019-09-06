Омич Александр Шлеменко извинился перед болельщиками за проигранный бой

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-06T14:26:35+03:00

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Напомним, накануне во Владивостоке завершился бой между омичом Александром Шлеменко и Крисом Ханикаттом из Америки. К сожалению, Шторм проиграл поединок со счетом 1:4.

Сразу после этого он записал видео, в котором проанализировал причины происшедшего.

– Благодарю всех, кто со мной на этом тяжелом пути, – говорит спортсмен. – Во втором раунде отдал много сил на «удушку». Думал, что бой закончу. Но потом так и не получилось восстановиться, руки были забиты. Буду работать над ошибками.

Чуть позже Шлеменко выложил на своей странице в Instagram еще одну запись, где принес извинения болельщикам за свое поражение. По словам спортсмена, особенно его расстраивает, что пришлось огорчить детей, которые всегда эмоционально воспринимают такие ситуации.

alexandershlemenko Шлеменко объяснил, почему не получилось победить

– В первую очередь меня расстраивает, что подвел вас. Я понимаю, что поражения – наши лучшие учителя. Но, конечно, это всегда тяжело, – объяснил боец. – Конечно же, всем хочется выигрывать. Я очень рад, что все больше людей на моем сложном пути со мной и поддерживают меня. Большая вам за это благодарность. Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Я не упал духом, у меня нет каких-то тяжелых повреждений. Крис меня переиграл на тактике. Очень хорошо подготовился – нужно отдать его в этом должное. Он сделал все, чтобы победить и реально в этом бою он был лучше. Я совершил ошибки, надо их исправлять, нужно возвращаться. Надеюсь, что с Крисом мы еще встретимся. Надеюсь, он мне даст такой шанс.

alexandershlemenko Александр Шлеменко извинился перед болельщиками за поражение

ИСТОЧНИК KP.RU