Омич Александр Шлеменко извинился перед болельщиками за проигранный бой
Напомним, накануне во Владивостоке завершился бой между омичом Александром Шлеменко и Крисом Ханикаттом из Америки. К сожалению, Шторм проиграл поединок со счетом 1:4.
Сразу после этого он записал видео, в котором проанализировал причины происшедшего.
– Благодарю всех, кто со мной на этом тяжелом пути, – говорит спортсмен. – Во втором раунде отдал много сил на «удушку». Думал, что бой закончу. Но потом так и не получилось восстановиться, руки были забиты. Буду работать над ошибками.
Чуть позже Шлеменко выложил на своей странице в Instagram еще одну запись, где принес извинения болельщикам за свое поражение. По словам спортсмена, особенно его расстраивает, что пришлось огорчить детей, которые всегда эмоционально воспринимают такие ситуации.
– В первую очередь меня расстраивает, что подвел вас. Я понимаю, что поражения – наши лучшие учителя. Но, конечно, это всегда тяжело, – объяснил боец. – Конечно же, всем хочется выигрывать. Я очень рад, что все больше людей на моем сложном пути со мной и поддерживают меня. Большая вам за это благодарность. Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Я не упал духом, у меня нет каких-то тяжелых повреждений. Крис меня переиграл на тактике. Очень хорошо подготовился – нужно отдать его в этом должное. Он сделал все, чтобы победить и реально в этом бою он был лучше. Я совершил ошибки, надо их исправлять, нужно возвращаться. Надеюсь, что с Крисом мы еще встретимся. Надеюсь, он мне даст такой шанс.
ИСТОЧНИК KP.RU