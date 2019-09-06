Отопительный сезон в Омске начнется через неделю

СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-06T13:16:56+03:00

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С наступлением прохладной погоды, которая установилась в Омске уже на протяжении нескольких дней, в домах омичей заметно похолодало. Многие горожане стали жаловаться и просить коммунальщиков дать отопление хотя бы в школы и садики. Оказалось, отопительный сезон в Омске наступит уже на следующей неделе.

- В понедельник администрации округов начнут получат акты полной готовности к отопительному сезону. На основании этих документов ресурсники смогут выдавать учреждениям наряды на подачу тепла. Все инженерные системы к началу отопительного сезона готовы, - сообщает пресс-служба мэрии.

Первыми тепло получат детские сады и школы, затем начнут подключать многоквартирные дома, последним отопление подключат офисам и административным зданиям.

ИСТОЧНИК KP.RU