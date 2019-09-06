В Омске пропал еще один пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-06T14:29:40+03:00

Тех, кто видел пенсионера недавно, просят позвонить по телефону 8-950-791-26-51.

У 81-летнего пенсионера по имени Мухамеджан проблемы с памятью, поэтому его родственники сильно беспокоятся

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В регионе пропал уже второй за сутки человек преклонного возраста. Сначала стало известно, об исчезновении 81-летнего жителя Называевского района Алексея Кузьменко.

И вот в соцсетях появилось еще одно сообщение. На этот раз – от 81-летнего мужчины по имени Мухамеджан. Сообщается, что он вышел из дома в районе остановки «Сибхлеб» сегодня, 6 сентября, приблизительно в 11.30. У пожилого человека проблемы с памятью, поэтому его родственники сильно беспокоятся.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, примерный рост – 160 см.

Был одет в темно-синий свитер, черные штаны, темную обувь, на голове серо-голубая кепка. Вышел с тростью.

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Как только что сообщили родственники дедушки, эта история закончилась благополучно, его нашли живым. По счастью, он не успел уйти далеко от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU