В Омске пропал еще один пожилой мужчина
В регионе пропал уже второй за сутки человек преклонного возраста. Сначала стало известно, об исчезновении 81-летнего жителя Называевского района Алексея Кузьменко.
И вот в соцсетях появилось еще одно сообщение. На этот раз – от 81-летнего мужчины по имени Мухамеджан. Сообщается, что он вышел из дома в районе остановки «Сибхлеб» сегодня, 6 сентября, приблизительно в 11.30. У пожилого человека проблемы с памятью, поэтому его родственники сильно беспокоятся.
Приметы пропавшего: худощавого телосложения, примерный рост – 160 см.
Был одет в темно-синий свитер, черные штаны, темную обувь, на голове серо-голубая кепка. Вышел с тростью.
ОБНОВЛЕНО:
Как только что сообщили родственники дедушки, эта история закончилась благополучно, его нашли живым. По счастью, он не успел уйти далеко от дома.
ИСТОЧНИК KP.RU