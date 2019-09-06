Омич дерзко ограбил пенсионерку – она лишилась букета цветов на 1 сентября и сумки

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-06T14:01:25+03:00

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Женщина шла по улице в Нефтяниках с букетом цветов и сумкой в руках. Букет она приготовила для своего внука на 1 сентября и пошла провожать первоклассника в школу. Рядом с ней шел молодой человек, который то и дело посматривал на пенсионерку. В какой-то момент он повалил 70-летнюю женщину на землю, выхватил у нее букет и сумку и бросился прочь. Так как праздник уже все равно был испорчен, пенсионерка пошла в полицию.

- Несмотря на то, что злоумышленник старательно прятал лицо, опустив голову вниз, потерпевшая хорошо запомнила его одежду: на нем была черная куртка с белыми вставками. Именно эта примета помогла полицейским в короткие сроки установить подозреваемого среди прохожих на улице, - рассказали в полиции.

25-летнего омича доставили в отделение полиции. Оказалось, что он уже был судим, а сейчас на него завели уголовное дело по статье «Грабеж».

Омич лишил пенсионерку букета цветов на 1 сентября и выхватил сумку.

ИСТОЧНИК KP.RU