Жительнице Омской области пришлось заплатить 550 тысяч за смертельное ДТП, которого она не совершала

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-06T14:32:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кормиловском райсуде рассмотрели апелляцию местной жительницы Черновой. Женщину признали виновной в ДТП со смертельным исходом. Двигаясь по трассе, она выехала на встречную полосу. Машина, которой она управляла, угодила под грузовик. В результате происшествия погиб пассажир легковушки.

Супруга умершего, оставшаяся одна с четырьмя детьми, потребовала от виновницы ДТП компенсацию. Первым решением водителя приговорили к 2 годам колонии-поселения, с лишением водительских прав на 2,5 года. Кроме того, она должна компенсировать ремонт владелицу разбитого грузовика «Вольво» – ущерб оценили более чем в 1 млн рублей.

Женщина пыталась обжаловать это решение, ссылаясь на то, что ехала по своей полосе и не была виновна в происшедшем. Но в суде удалось доказать, что это не так. Решение оставили без изменений.

Кроме того, невольной потерпевшей во всей этой истории стала владелица машины, давшая ее осужденной. Кроме ремонта машины, женщине пришлось еще и расплачиваться за чужую роковую ошибку.

– Поскольку, гражданская ответственность водителя Черновой застрахована не была, а собственником автомобиля «Хонда», которым управляла Чернова, на момент ДТП, являлась Мясниченко, с Мясниченко в пользу Булыгиной взыскана компенсация морального вреда в размере 550 тысяч рублей, – говорится в решении Кормиловского районного суда.

Для виновницы ДТП Черновой наказание пока отсрочили. Она мать-одиночка, поэтому в колонию ее отправят только после того, как ребенку исполнится 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU