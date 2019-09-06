В августе омичей травили сероводородом и формальдегидом

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-06T11:26:57+03:00

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В последнее время омичи регулярно жалуются на выбросы в городе. Больше всего страдают жители городка Нефтяников и Левобережья. Жалобы на неприятный химический запах в городе регулярно фиксируют в центре экологического мониторинга, телефон которого жители города буквально обрывают в дни сильных выбросов. В Центре по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС рассказали, что в августе уровень загрязнения воздуха действительно был высоким.

- Превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ (ПДК) в атмосферном воздухе зарегистрировано по оксиду углерода, сероводороду, хлориду водорода, формальдегиду, бензолу, этилбензолу, - сообщили в УГМС.

Вредные примеси находили в воздухе 12 дней из 31-го. Больше всего страдали жители Кировского округа – там нашли хлорид водорода, бензол, этилбензол, а также жители Советского округа – они дышали сероводородом, хлоридом водорода, этилбензолом. Все эти вещества могут вызвать тошноту, рвоту и удушение. Именно поэтому омичам при появлении неприятного запаха советуют реже выходить на улицу, а также закрывать окна и двери.

ИСТОЧНИК KP.RU