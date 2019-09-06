Росгвардейцы задержали пьяного омича, ехавшего по встречке

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-06T11:15:26+03:00

Когда его остановили, он плохо соображал, что происходит

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32-летний омич выпил и сел за руль. Он не успел попасть в ДТП сам и не покалечить других людей, только потому что его заметили патрулировавшие улицу сотрудники вневедомственной охраны.

– Группа задержания вневедомственной охраны, следуя по улице 6-я Станционная, обратила внимание на автомобиль «Ниссан», следующий в попутном направлении, который неоднократно выезжал на полосу встречного движения, чем создавал угрозу столкновения с другими транспортными средствами, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Росгвардейцы включили проблесковые маячки и потребовали гражданина, находящегося за рулем автомобиля прекратить движения. Свернув на улицу 8-я Станционная, водитель остановился.

Когда мужчина вышел из авто, он смутно понимал, что происходит вокруг – его шатало из сторону в сторону, у него заплетался язык и от него сильно пахло алкоголем. Для дальнейших разбирательств пьяницу передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU