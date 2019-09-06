2019-09-06T11:02:48+03:00
Общество

В подъезде омской многоэтажки появилось изображение Мэрилин Монро

Правда, омичи, по традиции, этим недовольны
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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В подъезде дома на улице Арнольда Нейбута решили творчески подойти к оформлению стен и каждую площадку на всех этажах украсили граффити с изображением какой-то звезды. На первом, например, воспроизвели один их самых известных снимков Мэрилин Монро.

Фото интерьера выложили в социальные сети. Как ни удивительно, кандидатура американской актрисы и певицы, дарившей миру только позитив и умершей много лет назад, показалась горожанам недостойной украшать омский подъезд. Часть комментаторов требуют заменить легкомысленную блондинку отечественной знаменитостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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