В подъезде омской многоэтажки появилось изображение Мэрилин Монро
Правда, омичи, по традиции, этим недовольны
Фото: vk.com/omsk_live
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В подъезде дома на улице Арнольда Нейбута решили творчески подойти к оформлению стен и каждую площадку на всех этажах украсили граффити с изображением какой-то звезды. На первом, например, воспроизвели один их самых известных снимков Мэрилин Монро.
Фото интерьера выложили в социальные сети. Как ни удивительно, кандидатура американской актрисы и певицы, дарившей миру только позитив и умершей много лет назад, показалась горожанам недостойной украшать омский подъезд. Часть комментаторов требуют заменить легкомысленную блондинку отечественной знаменитостью.
ИСТОЧНИК KP.RU