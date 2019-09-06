2019-09-06T10:34:12+03:00
Общество

Омичи жалуются на холод в квартирах и требуют отопления

Также замерзают школы и детские сады
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи жалуются на холод в квартирах и требуют отопленияОмичи жалуются на холод в квартирах и требуют отопленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В социальных сетях омичи пожаловались на холод в домах и квартирах. В Омске уже несколько дней стоит холодная погода, поэтому у жителей многоэтажек температура в домах падает с каждым днем. Нет отопления и в детских садах и школах.

- Дайте уже людям отопление! Хотя бы в садах и школах. Дети замерзают! Почему нельзя все делать вовремя и не ждать пока аптеки сделают план на противопростудных препаратах? – написала омичка.

Многие горожане поддержали омичку, однако некоторые заметили, что после включения отопления, его сложно отключить. Поэтому если в городе потеплеет и наступит солнечная осенняя погода, горожанам придется терпеть дома невыносимую жару.

Напомним, отопительный период начинается после пяти дней после того, как средняя температура воздуха станет +8 и ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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