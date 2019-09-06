На выходных в Омске потеплеет, но будут идти дожди

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-06T10:27:43+03:00

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Судя по всему, бабье лето в Омске будет хоть и теплым, но дождливым. И начнется оно уже в эти выходные. По крайне мере, такой прогноз дают синоптики.

По данным Gismeteo:

7 сентября, суббота: +11...+19, небольшой дождь;

8 сентября, воскресенье: +11...+19, небольшой дождь, гроза;

9 сентября, понедельник: +11...+17, небольшой дождь;

10 сентября, вторник: +10...+13, небольшой дождь;

11 сентября, среда: +5...+14, облачно;

12 сентября, четверг: +7...+15, ясно;

13 сентября, пятница: +10...+17, облачно:

14 сентября, суббота: +10...+14, дождь;

15 сентября, воскресенье: +10...+15, дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU