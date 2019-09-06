На выходных в Омске потеплеет, но будут идти дожди
Синоптики обещают, что днем воздух прогреется даже до +19 градусов
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Судя по всему, бабье лето в Омске будет хоть и теплым, но дождливым. И начнется оно уже в эти выходные. По крайне мере, такой прогноз дают синоптики.
По данным Gismeteo:
7 сентября, суббота: +11...+19, небольшой дождь;
8 сентября, воскресенье: +11...+19, небольшой дождь, гроза;
9 сентября, понедельник: +11...+17, небольшой дождь;
10 сентября, вторник: +10...+13, небольшой дождь;
11 сентября, среда: +5...+14, облачно;
12 сентября, четверг: +7...+15, ясно;
13 сентября, пятница: +10...+17, облачно:
14 сентября, суббота: +10...+14, дождь;
15 сентября, воскресенье: +10...+15, дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU