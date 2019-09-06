В Омске ищут водителя «Ниссана», сбившего мужчину в Нефтяниках
Авария произошла накануне днем, около четырех часов. Водитель, личность которого пока не смогли установить, ехал задним ходом недалеко от дома № 24А по улице 19-ого Партсъезда в городке Нефтяников. Там он не заметил 24-летнего парня и сбил его. После аварии водитель поспешил скрыться.
Пешеход успел запомнить только марку машины – «Ниссан Санни», однако номеров он не разглядел. Молодого человека с травмами увезли в больницу. Сейчас полицейские пытаются найти очевидцев аварии.
- Очевидцев ДТП просим позвонить по телефонам дежурной части ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 или 02, - сообщили в Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU