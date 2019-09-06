СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-06T09:46:49+03:00

В Омске ищут водителя «Ниссана», сбившего мужчину в Нефтяниках Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Авария произошла накануне днем, около четырех часов. Водитель, личность которого пока не смогли установить, ехал задним ходом недалеко от дома № 24А по улице 19-ого Партсъезда в городке Нефтяников. Там он не заметил 24-летнего парня и сбил его. После аварии водитель поспешил скрыться.

Пешеход успел запомнить только марку машины – «Ниссан Санни», однако номеров он не разглядел. Молодого человека с травмами увезли в больницу. Сейчас полицейские пытаются найти очевидцев аварии.

- Очевидцев ДТП просим позвонить по телефонам дежурной части ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 или 02, - сообщили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU