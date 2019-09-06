2019-09-06T09:30:39+03:00
Общество

В Омске продлили маршруты № 430 и № 514

Это связано с ремонтом дороги
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске продлили маршруты № 430 и № 514В Омске продлили маршруты № 430 и № 514Фото: vk.com
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Две маршрутки, которые раньше ходили только до остановки 3-й Разъезд, теперь продли на еще одну остановку. Теперь изменятся схемы движения маршрутов № 430 (улица Труда – улица 3-й Разъезд) и № 514 (улица Бархатовой – улица 3-й Разъезд). В дептрансе пояснили, что продление маршрутов связано с выполнением работ по комплексному ремонту дороги по улице 3-й Разъезд на участке от улицы 20 РККА до улицы Универсальной.

- Оба маршрута будут продлены на одну остановку, новым конечным пунктом маршрутов № 430 и № 514 станет остановка общественного транспорта «СТО «ЗАЗ»». Изменения вступят в силу с 7 сентября. Обращаем на это внимание омичей и гостей города, — сообщил заместитель директора профильного департамента Игорь Кожухов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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