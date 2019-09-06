2019-09-06T09:25:01+03:00
Общество

В Омске эвакуировали школу № 55

Правда, тревога оказалась учебной
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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После долгих летних каникул учителям и ученикам напомнили, как вести себя в случае ЧП. Чтобы подготовиться в непредвиденным ситуациям в омской школе № 55 провели учебную эвакуацию.

– После уроков безопасности в школе была проведена практическая тренировка по отработке плана эвакуации при пожаре. Согласно замыслу, вахтер обнаружила условный пожар, включила пожарную сигнализацию и позвонила в пожарную охрану, – сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. – В это время сотрудники школы и ученики эвакуировались на спортивную площадку перед школой. Учителя сообщили директору учреждения о том, что все эвакуировались. Но в одном из помещений остался мальчик. Прибывшие пожарные, включившись в звенья газодымозащитной службы, провели разведку и вынесли «пострадавшего» в безопасную зону.

В качестве компенсации за все испытания детям разрешили примерить пожарную форму и спасательные устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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