Похождения серийных омских воров техники попали на видео

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-06T09:14:57+03:00

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37-летняя омичка и ее 35-лений сожитель, вероятно, сошлись на общности интересов – их объединила любовь к чужому имуществу. Оба уже сидели за кражи, но предыдущий опыт их ничему не научил. Накануне парочка отправилась на дело и обчистила сразу два магазина бытовой техники на улице Комарова и бульваре Архитекторов. Они вынесли ноутбук и колонку на общую сумму в 49 тысяч рублей.

– Подозреваемую задержали по месту жительства на улице Крупской. Полицейские установили, что при хищении ноутбука 37-летняя омичка действовала с сообщником, который является ее сожителем. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что имущество подозреваемые сбыли случайным прохожим на Левобережном рынке, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По фактам краж возбуждено два уголовных дела.

Подельникам за кражи грозит по 5 лет колонии.

Момент кражи колонок.

ИСТОЧНИК KP.RU