2019-09-06T08:38:05+03:00
Общество

Под Омском пропала восьмиклассница

14-летняя Владлена Горелова пропала в поселке Иртышском
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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14-летняя Владлена Горелова ушла из дома в поселке Иртышском Омского района еще 4 сентября утром. Девочка отправилась в школу и исчезла. До настоящего времени родные не знают, где она находится.

Приметы подростка: на вид 14–15 лет, рост 152 см, среднего телосложения. Была одета в черную ветровку с капюшоном, белую блузку, черный пиджак на замке, серую юбку до колен.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, на розыск учащейся 8-го класса ориентированы наружные службы Омского района и Омска, сотрудники полиции опрашивают друзей и родственников Владлены.

Если вы располагаете информацией о ее местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 79-38-02, 36-72-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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