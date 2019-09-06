«Миллионер» оставил на хранение доверчивой омской бабушке деньги и попросил взаймы 260 тысяч

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-06T09:40:26+03:00

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86-летняя омичка познакомилась на улице с мужчиной. Прохожий втерся к ней в доверие и напросился в гости. Там он рассказал доверчивой бабушке, что приехал из Калининграда, в Омске знакомых нет, поэтому вынужден обратиться к ней за помощью. Он попросил сохранить 800 тысяч рублей, которые привез с собой. Пенсионерка, пораженная видом такого количества денег перестала мыслить логически.

После этого незнакомец-«миллионер» попросил взаймы 260 тысяч. Почему он не мог взять их их своих «сбережений», история умалчивает. Не поинтересовалась этим и омичка, вероятно, посчитавшая, что такой состоятельный мужчина не может ее обмануть. Пожилая дама отдала ему все деньги, которые были дома, – 10 тысяч рублей. Остальные отправились снимать в банкомате.

Спасло бабушку от потери всех скопленных за жизнь денег то, что она попросту забыла пин-код от карты. Она позвонила сыну, а аферист, почувствовав, что запахло жареным, испарился.

– Уже дома заявительница обнаружила, что оставленные мошенником деньги – сувенирные купюры банка приколов. Таким образом, сумма ущерба составила 10 000 рублей. Сувенирную продукцию с места происшествия изъяли, с «дублями» работают эксперты, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В следственном отделе ОП №9 УМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU