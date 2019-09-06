2019-09-06T08:13:40+03:00
Общество

Председателя колхоза поймали на махинациях при банкротстве

Он выплатил долг только одному из кредиторов, незаконно обойдя всех остальных
Анна МИКУЛА
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В Омской области обанкротился один из крупнейших сельскохозяйственных кооперативов – «Любимовский». Там был назначен временный управляющий. Однако председатель СПК решил действовать в обход него - не передал документацию, не сообщил о дебеторской задолженности и без разрешения подал об исключении организации из реестра требований кредиторов другой компании, находящейся в стадии банкротства.

Кроме того, в нарушение очередности он выплатил долг только одному из кредиторов, обойдя всех остальных.

– В связи с этим прокуратурой района возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 2, 4 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – На основании решения Арбитражного суда Омской области бывший руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафов в размере 40 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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