В Омске оштрафовали петербуржца, квадрокоптер которого врезался в минобразования
Инцидент произошел этим летом. Житель Санкт-Петербурга приехал в Омск в гости. В центре города недалеко от Успенского собора петербуржец запустил квадрокоптер, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета и заснять все на видео. В какой-то момент мужчина не справился с управлением летательного аппарата или же квадрокоптер попросту сломался. Он врезался прямиком в 14-этажное здание, где располагается минобразования и минэкономики.
Оказалось, петербуржец нарушил сразу несколько правил – он заранее не предоставил план полета и не получил разрешения на запуск летательного аппарата. Поэтому мужчину оштрафовали на 3000 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Возможно, если бы молодой человек не врезался в здание, о его полете никто бы не узнал.
ИСТОЧНИК KP.RU