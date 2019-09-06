В Омске оштрафовали петербуржца, квадрокоптер которого врезался в минобразования

СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-06T08:10:55+03:00

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Инцидент произошел этим летом. Житель Санкт-Петербурга приехал в Омск в гости. В центре города недалеко от Успенского собора петербуржец запустил квадрокоптер, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета и заснять все на видео. В какой-то момент мужчина не справился с управлением летательного аппарата или же квадрокоптер попросту сломался. Он врезался прямиком в 14-этажное здание, где располагается минобразования и минэкономики.

Оказалось, петербуржец нарушил сразу несколько правил – он заранее не предоставил план полета и не получил разрешения на запуск летательного аппарата. Поэтому мужчину оштрафовали на 3000 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Возможно, если бы молодой человек не врезался в здание, о его полете никто бы не узнал.

ИСТОЧНИК KP.RU