В Омске осудили двоих заправщиков, продававших опасный газ

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-06T08:00:38+03:00

Установлено, что своими действиями осужденные ставили под угрозу жизни других людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выяснилось, что этим они подвергали угрозе чужие жизни

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В Омске вынесли приговор двоим местным жителям, которые с середины 2017 года занимались заправкой газовых баллонов. Установлено, что они делали это с нарушением техники безопасности и тем самым подвергали опасности жизни людей, которые приобретали у них газ.

Предпринимателей признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

– Суд назначил им наказание в виде 2 лет и 1 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года соответственно, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 200 тысяч рублей каждому.

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ИСТОЧНИК KP.RU